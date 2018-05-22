Верховный суд подтвердил, что бывший губернатор Мериков незаконно отдал семье экс-депутата 157 гектар в акватории Бугского лимана

Вадим Мериков и Дмитрий Фалько Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины отменил незаконную передачу Николаевской ОГА в 2015 году участка акватории Бугского лимана площадью 157 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В прокуратуре отмечают, что еще в октябре 2016 года прокурор Николаевской области в интересах Кабинета Министров Украины подал в суд иск к Николаевской областной государственной администрации и ООО МП «Термінал-Укрхарчозбутсировина». Учитывая требования водного и земельного законодательства Украины, Закона Украины «О морских портах Украины», прокуратура просила признать незаконным и отменить распоряжения, а также признать недействительным договор аренды земли, которым частной фирме передали донную поверхность Бугского лимана общей площадью 157 гектар.

При этом хозяйственные суды различных инстанций Киева дело рассматривали неоднократно, но необоснованно отказывали в исковых требованиях прокурора.

«Только 17 мая 2018 года, Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда Украины подтверждена законность и обоснованность позиции прокурора и указано, что фактически в 2015 году Николаевской областной государственной администрацией в аренду обществу передано именно водный объект общегосударственного значения, а не земельный участок, и вне предоставленными законодательством Украины полномочиями», – отметили в прокуратуре.

Таким образом, почти через полтора года прокуратуре удалось доказать незаконность пребывания в пользовании фирмы части донной поверхности Бугского лимана, которая относится к внутренним морским водам Украины и не может пребывать в аренде у частных юридических лиц.

В суде подтвердили, что Бугский лиман – внутренние морские воды Украины, распоряжение которыми относится к исключительной компетенции Кабинета Министров Украины.

Напомним, что в декабре 2013 года бывший губернатор Николаевской области Николай Круглов, а в феврале 2015 года нынешний губернатор Вадим Мериков выдавали распоряжение о выделении в аренду на 49 лет 157 гектаров земли на территории Галициновского сельского совета под строительство порта. Земля выделялась ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина», которое планировало разместить там объекты портовой инфраструктуры, подходного канала и причальных фронтов. Отметим, что учредителем ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина» является Владимир Фалько, отец экс-депутата Николаевского областного совета, избранного от Партии регионов Дмитрия Фалько.

После того, как суд первой инстанции постановил о незаконной регистрации участка акватории за фирмой семьи Фалько, губернатор Вадим Мериков заявил, что прокуратура препятствует инвесторам и сказал, что намерен отстаивать строительство порта, инициированное семьей Фалько.