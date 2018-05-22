В Николаеве мошенницы-предсказательницы «сняли порчу» с родственников двух пенсионерок почти за тысячу долларов

В Ингульском районе Николаева мошенницы-предсказательницы обворовали двух пенсионерок на 12 тысяч гривен и 500 долларов США.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Первый инцидент произошел на улице Космонавтов. Заявительница сообщила, что к ней подошли две незнакомые женщины, одна из которых, назвавшись провидицей и заявила, что на ее семью наслана страшная порча и она может помочь ее снять. Поверив «пророчеству», пенсионерка вынесла из дома 500 долларов США.

Таким же образом потеряла 12 тысяч гривен еще одна пенсионерка, которую встретили «провидицы» с аналогичным сообщения на улице Южной.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Напомним, что в Корабельном районе Николаева 30-летнюю местную жительницу ограбила «гадалка».