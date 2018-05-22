Полиция изъяла масштабную партию кокаина на 600 тысяч долларов

Национальная полиция совместно с прокуратурой перекрыла международный канал поставки наркотиков.

Об этом написала спикер Генпрокуратуры Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Следователями Нацполиции Украины при содействии оперативных сотрудников Департамента противодействия наркопреступности ЧП под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры Украины прекращено международный канал поставки особо опасного наркотического средства из страны Латинской Америки», - написала Сарган.

Задержан человек, перевозивший более 3,5 кг кокаина. Стоимость наркотика на черном рынке достигает 600 тысяч долларов.

Напомним, ранее СБУ заявила об изъятии рекордной в истории Украины партии метадона.