Отвод судьи по делу задержанного на взятке руководителя аппарата Центрального райсуда Николаева передали в Апелляционный суд

Во вторник, 22 мая, Ленинский районный суд Николаева передал рассмотрение ходатайства об отводе судьи, который должен был избрать меру пресечения подозреваемому в получении взятки руководителю аппарата Центрального райсуда, в Апелляционный суд Николаевской области.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в понедельник, 21 мая, Ленинский районный суд не смог избрать меру пресечения руководителю аппарата Центрального райсуда Руслану Мизюну в связи с тем, что в ходатайстве прокуратуры была допущена ошибка в названии самого суда - вместо Ленинского документ направили в несуществующий «Ингульский» районный суд Николаева.

В ходе заседания судья Ленинского райсуда Дмитрий Захарченко сообщил, что в суде на данный момент осталось два судьи, которые имеют специализацию по гражданским делам из-за чего рассмотреть ходатайство об отводе не имеют права.

В результате данное ходатайство отправлено на рассмотрение в Апелляционный суд Николаевской области.

Стоит также отметить, что сегодня в 11:45 у подозреваемого истекает срок содержания под стражей с момента задержания.

Напомним, что руководителя аппарата районного суда задержали 19 мая во время передачи тысячи долларов США. Сотрудник суда требовал эту сумму от жительницы Николаева за положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.