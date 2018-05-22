По всей Украине полиция начала массовую облаву на организаторов договорных матчей

В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей. Под подозрением игроки, тренеры, арбитры, и президенты команд.

Об этом сообщает NikSport.

Во вторник в 15.00 ожидается совместный брифинг правоохранительных органов.

Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины. По информации следствия, речь идет о 5 преступных организованных группах, информирует издание.

Сейчас имена задержанных футбольных лиц еще неизвестны.

Под подозрением до сих пор находятся команды и игроки Премьер-лиги, Первой и Второй лиги и юниорских команд.

Как сообщалось, в 2015 году был принят так называемый «закон Павелко» о борьбе с договорными матчами в футболе. Согласно закону, для участников и организаторов договорных матчей предусмотрена уголовная ответственность.

Комитет этики и честной игры Федерации футбола Украины, занимающийся выявлением договорных матчей, возглавляет итальянец Франческо Баранка.

Напомним, президент николаевского «Судостроителя» заявил, что выгнал четырех футболистов из-за подозрения в договорных матчах.