На Николаевщине телефонные мошенники от имени руководства облпрокуратуры предлагали главам РГА и предприятий «решить вопросы»

На Николаевщине во вторник, 22 мая, мошенники звонили главам районных государственных администраций и руководителям предприятий и требовали, представлялись руководством областной прокуратуры и требовали деньги.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«От имени руководства прокуратуры Николаевской области в адрес глав райгосадминистраций и руководителей предприятий области поступают телефонные сообщения с просьбой решить юридические вопросы в неправовой способ», – сказано в сообщении.

Подобные звонки уже поступили в адрес глав Домановской и Врадиевской РГА, руководителей Службы автомобильных дорог, ГКП «Николаевводоканал» и другим.

По данному факту расследуется уголовное производство.

В прокуратуре также обращаются сообщать о подобных звонках в полицию.

Напомним, на Николаевщине неизвестные, от имени руководства ОГА, вымогали у предпринимателей деньги.