Оперативники СБУ задержали николаевца, который через интернет отправлял стероиды в страны ЕС

На Николаевщине оперативники задержали организатора поставок стероидов через интернет по всей Украине и в страны Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с полицией блокировали на территории Николаевской области сеть реализации сильнодействующих лекарственных средств, оборот которых ограничен.

Установлено, что дельцы организовали поиск клиентов через Интернет. Заказ они присылали по Украине и в страны ЕС почтовыми отправлениями, скрытыми от таможенного контроля.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела оперативники спецслужбы изъяли почти 90 тысяч таблеток, 4,5 тысячи из которых - метандиенон, 30 ампул и 280 флаконов с надписью «Нандролон». Также в ведомстве отметили, что организатор нелегального бизнеса задержан.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении организатору и участникам группировки подозрений по статье 321 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт отравляющих и сильнодействующих веществ») и статье 201 («Контрабанда») Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в Луцке суд осудил на один год с испытательным сроком николаевского атлета Сергея Лисицына за торговлю спортивным питанием, содержащим наркотические вещества, но прокуратура считает такое наказание недостаточным и требует 6 лет лишения свободы.