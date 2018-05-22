В Николаеве фигурант «дела Копейки» передумал утверждать сделку с прокуратурой по еще одному уголовному производству

Олег Тоболин Обвиняемый в хищении бюджетных средств предприниматель передумал утверждать ранее подписанный с прокуратурой договор о признании виновности.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, ранее Олег Тоболин заключил сделку с прокуратурой по уголовному производству о хищении более 100 тысяч гривен с бюджета Николаевского горсовета. Согласно материалам производства, Тоболин перечислил вверенные ему департаментом ЖКХ Николаевского горсовета бюджетные деньги на ремонт ограждения кладбища в микрорайоне Терновка на другой счет. При этом для получения денег ранее подавались в ЖКХ поддельные документы.

Действия предпринимателя квалифицировали по части 1 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением») и по части 1,4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») Уголовного кодекса Украины.

«В судебном заседании, обвиняемый свою вину признал частично и при этом отказался от заключения сделки о признании виновности, заключенной между ним и прокурором Николаевской местной прокуратуры № 1», – говорится в сообщении.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы, судья Оксана Мамаева отказала в утверждении соглашения о признании виновности и вернула обвинительный акт прокурору.

Стоит отметить, что ранее этот обвинительный акт с договором о признании виновности прокуратура направила в Заводский районный суд Николаева, но судья Инна Притуляк перенаправила материалы в Центральный райсуд из-за нарушения территориальной подсудности.

Напомним, 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.