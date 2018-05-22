В Николаеве очевидец показал патрульным видео с нарушением «маршрутчика» – на конечной остановке перевозчику выписали штраф

В Николаеве сотрудники патрульной полиции оштрафовали водителя маршрутного такси после того, как очевидец нарушения им Правил дорожного движения предоставил им видео инцидента.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

Происшествие произошло 21 мая на проспекте Центральном. На пересечении проспекта и улицы Садовой загорелся запрещающий сигнал светофора, и водители транспорта остановились. В этот же момент водитель маршрутного такси №21 проигнорировал сигнал и проехал через весь перекресток, остановившись уже перед следующим пешеходным переходом.

Через время водитель автомобиля, видеорегистратор которого зафиксировал нарушение «маршрутчика», встретил сотрудников патрульной полиции и продемонстрировал им видео.

По словам очевидца, патрульные после этого нашли нарушителя на конечной остановке в микрорайоне Намыв и выписали админпротокол со штрафом в размере 425 гривен.

В пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили этот факт - на водителя «маршрутики» составили протокол по части 2 статьи 122 («Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Николаеве «маршрутчик» проехал по тротуару, по которому шли люди.