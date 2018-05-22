Полиция заявила, что МФК «Николаев» подкупил футбольного судью, также под подозрение попал «Судостроитель»

Администратор МФК «Николаев» подкупил футбольного судью, чтобы тот обеспечил нужный результат матча первой лиги чемпионата Украины против харьковского «Гелиоса».

Видеосюжет о расследовании дела о договорных матчах опубликовал глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook, сообщает «НикСпорт».

В видео говорится, что расследованием занимались Департамент защиты экономики Национальной полиции и Генпрокуратура, которые год проводили гласные и негласные следственные действия по документированию договорных матчей.

«Собраны доказательства коррупционной деятельности со стороны представителей МФК «Николаев», которые повлияли на результат матча между МФК «Николаев» и ФК «Гелиос», который состоялся 13 апреля 2018 года в Николаеве (1:0 в пользу Николаева – НФ). За победу в матче администратор МФК «Николаев» перечислил арбитру ФФУ на банковский счет 50 тысяч гривен», - говорится в видео.

Также опубликованы телефонные разговоры между судьей и администратором клуба Андреем Токарским.

Главным арбитром матча был Александр Соловьян. Как сообщает «FootballHub», 22 мая Соловьяна силовики вывели в наручниках из Дома футбола в Киеве и увезли.

Ексклюзивні кадри від @FootballHub_Ua 🔥🔥🔥

Затримання рефері Першої Ліги Олександра Солов’яна.

За нашою інформацією, обшуки стосувались 35 клубів😳 pic.twitter.com/VVs2VZay39 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 22 мая 2018 г.

По данным полиции, в организации договорных матчей замешаны 35 клубов, пять преступных групп, в которые вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, «субъекты хозяйственной деятельности и граждане Украины». Всего 57 эпизодов, к которым причастны более 328 лиц.

Футбольные клубы, относительно которых задокументировали факты незаконной деятельности:

МФК «Николаев», «Судостроитель»; Премьер-лига: «Александрия», «Заря», «Ворскла», «Олимпик», «Звезда»; первая лига: «Волынь», «Гелиос», «Сумы», «Балканы», «Креминь», «Десна», «Жемчужина», «Ингулец», «Колос», «Черкасский Днепр», ФК «Полтава», «Оболонь», «Нефтяник-Укрнефть», «Арсенал» Киев, «Горняк-Спорт»; вторая лига: «Нива» Винница, «Таврия», «Буковина», «Реал Фарма», «Кристалл», «Энергия» Новая Каховка, «Прикарпатье», «Металлург» Запорожье, «Никополь», «Говерла» (расформирована), любители: «Петриковка».

При этом в полиции пока что не уточнили, в чем именно подозревают николаевский «Судостроитель».

Аваков написал, что фигуранты дела зарабатывали на ставках в букмекерских конторах:

«Заранее зная результат игры, участники преступных групп делали ставки в букмекерских конторах, зарегистрированных в странах Азии, и получали огромные прибыли. Благодаря анонимности, непрозрачности и бесконтрольности тотализаторов в этих странах, своеобразный «футбольный бизнес» приносил организаторам до 5 миллионов долларов ежегодно».