СБУ задержала на взятке заместителя директора Николаевского областного Центра занятости

Владимир Картавцев В Николаеве во вторник, 22 мая, сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Николаевской области задержали на взятке заместителя директора Николаевского областного Центра занятости по хозяйственной части.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события.

Задержание происходило под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона непосредственно в здании учреждения.

Сейчас проводятся первоочередные следственные мероприятия.

Согласно информации на сайте Центра занятости, заместителем директора является Владимир Картавцев.

В Николаевском областном Центре занятости сообщили «Преступности.НЕТ», что не комментируют ситуацию, пока не закончатся следственные мероприятия.

Собеседник издания в прокуратуре сообщил, что замдиректора областного Центра занятости задержали во время получения части взятки от юридического лица в размере пяти тысяч гривен, а общая сумма требуемых денег - 300 тысяч гривен.