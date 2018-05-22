Полиция не видит необходимости задерживать фигурантов «футбольного» дела о договорняках

Полиция заявляет, что организация договорных матчей - это не та категория преступления, чтобы на этом этапе следствия брать под стражу подозреваемых.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов на брифинге во вторник, сообщил заместитель главы Нацполиции Игорь Купранець.

- Что касается задержаний, то и санкции статей, и категория преступлений, и количество совершенных эпизодов - мы не видим необходимости сегодня задерживать людей, бросать их в камеры, - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что для полиции важнее «фактическое привлечение к ответственности и уничтожение этой истории в украинском футболе как таковой».

Как сообщалось, правоохранители разоблачили 35 футбольных клубов Украины, которые были привлечены к организации договорных футбольных матчей. По их данным, «футбольный бизнес» приносил организаторам заказных матчей огромные доходы, в игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 млн долларов в год.