Областная прокуратура уточнила, что Николаевское СИЗО хотят перенести в Ольшанскую колонию

Прокурор Николаевской области Тарас Дунас предложил, чтобы Николаевское СИЗО разместили на территории Ольшанской исправительной колонии №53.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что ранее Дунас инициировал перед Министерством юстиции Украины рассмотрение вопроса о размещении на территории Николаевской области, за пределами Николаева нового и современного СИЗО – «учреждения предварительного заключения с учетом международных норм и стандартов». Тогда не уточнялось, где именно планируют разместить СИЗО.

Прокуратура беспокоилась, что устаревшее здание Николаевского СИЗО может негативно отразиться на имидже Украины. Также перенос изолятора обосновывают «обеспечением конституционных прав» арестованных.