Областная прокуратура уточнила, что Николаевское СИЗО хотят перенести в Ольшанскую колонию

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Прокурор Николаевской области Тарас Дунас предложил, чтобы Николаевское СИЗО разместили на территории Ольшанской исправительной колонии №53.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что ранее Дунас инициировал перед Министерством юстиции Украины рассмотрение вопроса о размещении на территории Николаевской области, за пределами Николаева нового и современного СИЗО – «учреждения предварительного заключения с учетом международных норм и стандартов». Тогда не уточнялось, где именно планируют разместить СИЗО.

Прокуратура беспокоилась, что устаревшее здание Николаевского СИЗО может негативно отразиться на имидже Украины. Также перенос изолятора обосновывают «обеспечением конституционных прав» арестованных.

Вадим Богданов

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