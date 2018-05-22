На Житомирщине спецназ полиции задержал группу рейдеров, которые пытались захватить государственный гранитный карьер

Утром во вторник произошла попытка рейдерского захвата государственного предприятия «Головинский карьер»» в Житомирской области.

Об этом сообщает и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

«Сегодня в 6:30 утра около 50 вооруженных людей напали на предприятие, охрану заблокировали, похитили документы, сервер, сейф, в котором находилось почти 100 тыс. гривен. После приезда полиции и спецподразделения КОРД удалось задержать 30 человек, остальные бежали. При себе у них были рации, ножи, палатки, продуктовые наборы. Предприятие планировали удерживать не один день», - написал Трубаров.

На сайте областной полиции сообщается, что сообщения о нарушении правопорядка на гранитно-добывающем предприятии в с. Головино Черняховского района поступили одновременно от двух конфликтующих сторон, связанных с этим производством.

Предварительно установлено, что утром на территорию грантиного карьеру ворвались группа мужчин в камуфляжной одежде, которые оттеснили охрану и силой завладели документацией государственного предприятия в административном здании.

Задержаны 30 человек, которые назвались работниками охранного предприятия, зарегистрированного в Винницкой области. У мужчин изъят пистолет ПМ, спецсредства, баллончики с раздражающим веществом, рации и другие средства.

Напомним, единый имущественный комплекс госпредприятия "Головинский карьер" был возвращен в государственную собственность из незаконного пользования бывшего арендатора в январе 2017 года.

Головинский карьер является одним из наиболее важных объектов государства в добывающей отрасли. Объем запасов уникального гранита, который используется при строительстве и отделке, в нем оценивается еще на 200 лет.

Головинский карьер подлежит приватизации и относится к объектам малой приватизации.

Напомним, на Черкасчине полиция задержала 50 рейдеров, пытавшихся захватить предприятие.