Нардеп Ильюк призвал выделить средства на установку видеокамер в школах и детсадах Николаева: «Это обезопасит наших детей»

Артем Ильюк Депутаты Николаевского городского совета должны безотлагательно выделить средства на установку видеокамер в школьных и дошкольных учреждениях в рамках программы «Безопасный город». К таким действиям призвал народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк.

Об этом сообщают в пресс-службе нардепа.

– В еще одной школе Украины происшествие – в Харькове неизвестный распылил перцовый баллончик, 15 детей госпитализировали. Вчера, после подобного происшествия в Николаеве, где госпитализировали более 30 детей, я обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль расследование факта распыления неизвестного вещества в школе №6. Я также обратился к мэру Николаева Александру Сенкевичу с требованием назначить проведение служебной проверки.

- Я считаю, что помимо контроля необходимо провести и разъяснительные мероприятия, как с родителями учащихся, так и с учителями и школьниками. Необходимо, чтобы каждый понимал ответственность. В школах учатся дети, и по большей мере они беззащитны. Приводя их в школу, мы надеемся на то, что они будут в безопасности, но такие вопиющие случаи дают почву усомниться в этом.