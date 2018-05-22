Нардеп Ильюк призвал выделить средства на установку видеокамер в школах и детсадах Николаева: «Это обезопасит наших детей»

Депутаты Николаевского городского совета должны безотлагательно выделить средства на установку видеокамер в школьных и дошкольных учреждениях в рамках программы «Безопасный город». К таким действиям призвал народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк.
Об этом сообщают в пресс-службе нардепа.
– В еще одной школе Украины происшествие – в Харькове неизвестный распылил перцовый баллончик, 15 детей госпитализировали. Вчера, после подобного происшествия в Николаеве, где госпитализировали более 30 детей, я обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль расследование факта распыления неизвестного вещества в школе №6. Я также обратился к мэру Николаева Александру Сенкевичу с требованием назначить проведение служебной проверки.
- Я считаю, что помимо контроля необходимо провести и разъяснительные мероприятия, как с родителями учащихся, так и с учителями и школьниками. Необходимо, чтобы каждый понимал ответственность. В школах учатся дети, и по большей мере они беззащитны. Приводя их в школу, мы надеемся на то, что они будут в безопасности, но такие вопиющие случаи дают почву усомниться в этом.
- Я предлагаю депутатам Николаевского городского совета безотлагательно выделить средства из городского бюджета на установку камер видеонаблюдения во всех школьных и дошкольных учреждениях в рамках программы «Безопасный город». Я уже не раз говорил, что эту программу нужно максимально развивать ради безопасности наших горожан. Это необходимость, которая сможет обезопасить наших детей. Ни охранники, которые содержатся лишь за деньги родительских комитетов, ни бабушки-вахтерши не смогут защитить школьников в случае опасности. Нам необходимы новые современные методы защиты наших детей, - заявил Ильюк.