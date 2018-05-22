«За заключение договоров»: опубликованы подробности задержания замдиректора Николаевского Центра занятости

Заместителя директора Николаевского областного Центра занятости по хозяйственной части задержали в личном кабинете за требование от бизнесмена заплатить деньги за заключение договоров о предоставлении услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного гарнизона.

Как известно, заместителя директора областного Центра занятости Владимира Картавцева сотрудники СБУ задержали во вторник, 22 мая.

«Чиновник за решение вопроса о заключении договоров об оказании услуг требовал и получил от частного предпринимателя взятку в сумме 4500 гривен», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас военная прокуратура решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу») Уголовного кодекса Украины. Кроме того, готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения.

Досудебное расследование проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

За совершенное преступление чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в 2015 году в Киеве СБУ задержала главу Государственной службы занятости Ярослава Кашубу при получении 622 тысяч гривен взятки.