На Ровенщине разоблачили сотрудников полиции, которые на работе майнили криптовалюту

Сотрудники отдела связи и коммуникации главного управления Национальной полиции в Ровенской области в течение четырех месяцев занимались добычей криптовалюты на рабочем месте.

Об этом говорится в постановлении Ровенского городского суда.

Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.185 УК по факту кражи электроэнергии.

Полицейские злоупотребляли своим служебным положением и действовали вопреки интересам ведомства, чем нанесли ему существенный ущерб. При этом пока неизвестно, сколько электроэнергии потратили добытчики криптовалюты.

Суд постановил арестовать восемь видеокарт, шесть блоков питания, два винчестера, материнскую плату и системный блок.

Напомним, ранее Укргидрометцентр уличили в майнинге криптовалюты при помощи официального сайта.