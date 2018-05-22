Житель Очакова ранил своего работодателя в шею и угнал его автомобиль

В Очакове 22 мая мужчина тяжело ранил своего 54-летнего работодателя, пытался угнать его автомобиль и врезался в дерево.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина и его рабочий сели в автомобиль. Отъехав на небольшое расстояние от дома, пассажир нанес водителю ножевое ранение в шею. Очевидец увидел, что водитель выбежал из автомобиля и стал звать на помощь, держась за окровавленную шею. Пассажир тем временем пересел за руль и скрылся. На месте происшествия очевидец-военный оказал пострадавшему первую медицинскую помощь – остановил кровотечение, после чего мужчину госпитализировали.

Злоумышленник на автомобиле не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП он получил перелом плечевой кости. Подозреваемого задержали полицейские.

Следователи начали уголовные производства по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 («Покушение на убийство») и части 1 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине продолжают разыскивать банду, ограбившую ТРЦ «Фабрика».