На Николаевщине у сборщика металлолома полиция изъяла 25 ножей и топорик

В Доманевском районе Николаевской области полиция изъяла у местного жителя холодное оружие, боеприпасы и взрывчатку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские получили информацию, что местный житель хранит оружие. «Арсенал» нашли в подсобном помещении. Во время обыска изъяли 10 патронов 16 калибра, 167 граммов пороха, 667 граммов пластида, детали от оружия, ножи (25 штук), а также револьвер.

Мужчина уверяет, что это все ему принесли граждане, когда он занимался приемом металлолома. По данному факту следователи начали уголовное производство, предварительно, по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный николаевец хвастался гранатой перед посетителями бара.