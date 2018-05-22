СБУ помешала николаевскому чиновнику, который хотел незаконно выслать заграницу антикварные медали

В Николаеве сотрудники СБУ совместно с пограничниками предупредили контрабанду двух медалей XIX-ХХ веков заграницу.

Об этом сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Николаевской области.

Сотрудник одного из госучреждений Николаева через международные почтовые сервисы пытался незаконно отправить иностранным заказчикам предметы антиквариата. Клиентов он подыскивал на специализированных сайтах в интернете. Оперативники спецслужбы задокументировали попытку контрабандной передачи медалей. Во время обысков по месту проживания и в автомобиле подозреваемого сотрудники СБУ обнаружили материалы и электронные носители, подтверждающие его противоправную деятельность. Чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Украины («Покушение на контрабанду»).

Подозреваемый пытался переправить заграницу медаль в память 300-летия царствования дома Романовых и медаль за защиту Севастополя.

Напомним, что ранее на Сумщине пограничники в поезде «Николаев-Москва» нашли шесть килограммов наркотиков.