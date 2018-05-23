Жителя Николаевщины приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство пенсионерки

Веселиновский районный суд приговорил к 10 годам тюрьмы 40-летнего ранее судимого жителя Вознесенского района за то, что он нанес смертельные травмы 75-летней женщине.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В декабре 2016 года во время разбойного нападения злоумышленник нанес пострадавшей смертельные телесные повреждения, а также избил ее соседку, которая пыталась остановить преступника. Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»), части 1 статьи 125 («Умышленное нанесение легких телесных повреждений) и части 4 статьи 187 («Разбой, соединенный с нанесением тяжких телесных повреждений») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее на Николаевщине осудили к семи годам мужчину, который из обреза расстрелял своего брата.