В Харькове полиция задержала военнослужащих, которые два года продавали наркотики курсантам

В Харькове правоохранители раскрыли группу военнослужащих, которые на протяжении двух лет продавали наркотики курсантам местного вуза.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По информации полиции, задержанные покупали психотропные и наркотические средства через интернет, после чего фасовали их и сбывали.

«Установлено около десяти человек — курсантов вуза, которые покупали наркотики для личного употребления», — говорится в сообщении.

В ходе обысков у одного из военнослужащих были обнаружены наркотические вещества, приспособления для их употребления и записи о купленных и проданных наркотиках, а также полученных доходах.

«Организатору наркобизнеса сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве «крышевавший» наркоторговлю полицейский разбил несколько автомобилей при задержании.