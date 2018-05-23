В Николаеве сотрудники СБУ предотвратили контрабанду антикварных медалей в Европу

В Николаеве сотрудники СБУ совместно с пограничниками пресекли контрабанду культурных ценностей в европейские страны.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что работник одного из государственных учреждений областного центра пытался через сервис международной почты незаконно переправить за границу антикварные предметы. Своих клиентов делец подыскивал на специализированных сайтах в Интернете.

Оперативники спецслужбы задокументировали попытку контрабандного отправления медалей девятнадцатого и двадцатого веков, которые должны были поступить иностранному заказчику.

Во время проведения обысков по месту жительства и автомобиля фигуранта дела сотрудники СБ Украины обнаружили материалы и электронные носители, подтверждающие его противоправную деятельность.

Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что в Николаеве сотрудники СБУ совместно с пограничниками предупредили контрабанду двух медалей XIX-ХХ веков заграницу.