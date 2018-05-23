Полиция сняла с поезда николаевского футбольного судью и нашла у него 17 тысяч долларов, - журналист

Владимир Миланич - в центре фото Сотрудники полиции сняли с поезда николаевского футбольного судью Владимира Миланича и нашли у него 17 тысяч долларов.

Об этом в эфире своей программы «ТаТоТаке» сообщил журналист Константин Андриюк, передает «НикСпорт».

Ранее Миланич попал в скандал – он обслуживал матч «Десна»-«Арсенал» и программа «Профутбол» сообщала, что судья якобы получил 300 тысяч гривен за то, что будет подсуживать черниговскому клубу. Андриюк рассказывает, что Миланича задержали, когда он возвращался в Николаев.

- Сел в поезд, вернулся в Николаев и его с поезда сняли правоохранители, пригласили на допрос, обыскали и нашли у него в сумке 17 тысяч долларов, - говорит журналист.

Также Андриюк сказал, что во время обысков по делу о договорных матчах главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский якобы сбежал через окно.

- Согласно моей информации, Забранский вообще убегал, через окно, - сказал Андриюк.

В комментарии «Николаевскому спорту» Руслан Забранский опроверг заявление Андриюка. По словам Забранского, обыски проводили в квартире его жены. В это время Забранский гостил у своей матери. Сейчас он намерен судиться с Андриюком за распространение неправдивой информации.

- Меня вообще в той квартире не было. Жена мне звонит и спрашивает: «Ко мне пришли с обысками, что мне делать, разрешать, не разрешать?». Я говорю: «Разрешай, что нам прятать». В принципе нормальные ребята, воспитанные, не грубили, - сказал Забранский.

По словам тренера, полиция изъяла у его жены рабочий ноутбук и теперь у нее могут возникнуть проблемы с ведением бизнеса.