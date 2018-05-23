В Днепре силовики обнаружили огромный арсенал оружия, вывезенного из зоны ООС

Полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в лесополосе под Днепром большой арсенал боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В замаскированном тайнике неизвестные хранили около 250 гранат ВОГ, 37 мин, 23 гранаты РГД-5 и 13 гранат Ф-1, около 500 патронов калибра 12,7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие армейские боеприпасы.

Арсенал обнаружили 22 мая на улице Березановской в Днепре. По информации правоохранителей, боеприпасы незаконно вывезли из зоны проведения операции объединенных сил.

Все обнаруженное в присутствии понятых опечатали и направили на экспертизу. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, в Ивано-Франковсе полиция обнаружила у отставного прапорщика солидный арсенал оружия, который он вынес из воинской части.