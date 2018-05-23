НАБУ нагрянуло с обысками в порт «Южный», который обслуживает компанию Ахметова

НАБУ проводит обыски в порту «Южный» в Одесской области.

Об этом сообщили источники INSIDER в местных правоохранительных органах.

По словам собеседника, обыски проводят за злоупотребления при закупках должностными лицами предприятия в 2017-18 годах через фирмы посредники.

- Речь идет о хищениях на много миллионов гривен, - отметил он.

В то же время собеседник отметил, что задержаний сегодня не будет.

Позже Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит следственные действия (обыски) в порту «Южный». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Twitter.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ сейчас проводят следственные действия (обыски) в Одесской области, в том числе в ГП «МТП «Южный». Детали – впоследствии», - говорится в сообщении.

Порт «Южный» находится в государственной собственности, но 90% перевалки груза принадлежит СКМ Рината Ахметова.

В 2015 г. порт занимал девяносто первое место (48 582 тыс.т) по общему грузообороту среди портов мира.

Год назад СМИ со ссылкой источники в Администрации сообщили, что в порту реализуется коррупционная схема хищения государственных средств, которая может нанести Украине ущерб на десятки миллионов гривен.

Речь шла о том, что компания China Harbour Engineering Сompany Ltd 20 июля начала работу по дноуглублению в порту «Южный» (Одесская обл.) По проекту отвал грунта должен осуществляться на морскую свалку, которая находится на расстоянии 20,5 км от участка дноуглубления. Однако сброс грунта осуществлялся совсем не в том месте, где предусмотрено проектом, а фирма отключила навигаторы, которые бы позволили отследить злоупотребления.