В Беларуси суд по подозрению в «шпионаже» приговорил украинского журналиста к 8 годам тюрьмы

Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Об этом журналистам перед началом форума «Минского диалога» сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает белорусское издание TUT.BY.

- Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется, — рассказал посол.

Он добавил, что с Шаройко также виделась его жена.

Напомним, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже. Позже в КГБ Беларуси заявили, что украинский журналист задержан по подозрению в шпионаже.