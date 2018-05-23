В Тернополе неизвестные молодчики разгромили и сожгли табор ромов

В Тернополе во вторник вечером группа парней с битами напала на табор ромов.

Об этом пишет местное издание 20 минут.

«На ул. Микулинецкой у сервисного центра Toyota задерживают ребят, которые разбомбили цыганский табор. Там 12 патрульных автомобилей», - сообщили изданию читатели.

В пресс-службе управления патрульной полиции информацию подтвердили.

«На место задержания выехали патрульные для помощи. Задержали двенадцать человек, которые с битами хотели разогнать цыганский табор. Причастность всех к правонарушению устанавливается», - сообщили в полиции.

Утром 23 мая полиция Тернопольской области сообщила, что лагерь был расположен в лесу на окраине Тернополя, возле сахарного завода в поселке Великая Березовица. Во время нападения, в таборе ромов находились 7 взрослых и 33 ребенка. В облцентр они приехали из Закарпатской области. На жизнь зарабатывали сбором металлолома.

Пострадавшие рассказали, что готовили ужин на костре, когда на территорию лагеря забежала группа из примерно 15 человек и начала стрелять. Ромы сбежали в лес. Их палатки сгорели.

В полутора километрах от места табора полицейские остановили группу лиц, которые могут иметь отношение к произошедшему. На месте дебоша полицейские нашли гильзы от пневматического оружия.

Начато уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Полиция рассматривает несколько версий данного происшествия. В первую очередь - это конфликт с местным населением, потому что накануне в полицию поступили жалобы на поведение ромов.

Собственное производство также начала омбудсмен Людмила Денисова. Она усматривает в данном инциденте явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского меньшинства.

Напомним, ранее в Тернополе подростки сделали замечание ромам, те в ответ их избили.

Как сообщалось, ранее националисты сожгли лагерь ромов в Киеве на Лысой горе. Также неизвестные сожгли табор ромов на окраине Львова.