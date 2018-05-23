«Будете сидеть в тюрьме», – Гройсман пригрозил николаевским предпринимателям за препятствия проверкам ГСЧС

Владимир Гройсман В Херсонской и Николаевской областях чаще всего не допускали сотрудников ГСЧС провести проверку пожарной безопасности в общественных местах, а премьер-министр Владимир Гройсман пообещал предпринимателям-нарушителям ответственность за сопротивление инспекторам.

Об этом шла речь на заседании Кабинета Министров Украины в среду, 23 мая.

Как уже сообщалось, в Николаеве спасателей не допустили к проверке «Эльдорадо», «Велмарта» и «33 квадратных метра». После этого инспекторам ГСЧС пришлось вызвать следственно-оперативную группу отдела полиции.

- Больше всего фактов недопусков в Херсонской области – 11 случаев, и в Николаевской – 9. В большинстве случаев это строительные магазины под брендами «33 квадратных метра» и «Стройка». По данным фактам совместно с Национальной полицией составлены акты, которые направленные в суд для обеспечения проверки, – сказал глава ГСЧС Николай Чечеткин во время отчета о проверках пожарной безопасности в местах большого скопления людей.

Премьер-министр Владимир Гройсман поинтересовался, была ли проведена позже проверка помещений, в которые недопускали сотрудников ГСЧС. На это Чечеткин ответил отрицательно, добавив, что есть определенная процедура оспаривания таких нарушений в суде и на это нужно время.

– Ну, пока мы будем судиться, не дай Бог что-то произойдет… Я предупреждаю владельцев – будете сидеть в тюрьме. Гарантирую. Не дай Бог что-то произойдет, хоть намек, в тех заведениях, которые не пустили – прямой путь в тюрьму, - высказался глава правительства.

Кроме того, Гройсман дал протокольное поручение Кабмину передать эту информацию главам облгосадминистраций и органам местного самоуправления, чтобы провести дополнительные проверки.

– Те расследования, которые сейчас ведутся, нужно побыстрее заканчивать и обнародовать конкретно фамилии и имена тех, кто считает, что они могут позволить себе навлекать на людей опасность, – сказал премьер-министр.

– Если есть острая необходимость проверки каких-то заведений, то я готов лично под свою ответственность, чтобы мы там с вами провели учения с применением КОРДа, эвакуацией и так далее. Арсен Борисович (обращается к главе МВД Авакову, - ПН), может проведем? Покажем один раз как нужно отрабатывать? Возьмем, зайдем, а потом пусть с нами судятся. Безопасность людей это же… - сказал Гройсман.

Аваков ответил премьеру, что найдет законный способ решить эту проблему.

– Конечно же! Что за наглецы! - добавил премьер-министр.

Напомним, что ранее в Николаеве показали состояние пожарной безопасности в ТРЦ «City Center» и в ТЦ «МЕТРО». А во время проверки ТЦ «КИТ» не запустились системы пожарной безопасности.