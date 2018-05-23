Полиция ищет вора, который обокрал в Николаеве 19 лифтов

В Николаеве полиция разыскивает вора, который в Заводском, Ингульском и Центральном районах с ноября 2017 по апрель 2018 года совершил 19 краж силового кабеля и дверных электродвигателей из лифтовых шахт.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По указанным фактам начали уголовные производства по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража») и проводится расследование. Ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Приметы злоумышленника: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения.

Уважаемые граждане! Если вы узнали мужчину на видео или фото и можете предоставить информацию о его личности и местонахождении, просьба обращаться по телефонам: (093) 355-11-49, (0512) 53-12-00, 102 или в Следственное управление ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица Спасская, 12.

Напомним, что ранее за три недели в Николаеве из-за воров перестали работать 35 лифтов.