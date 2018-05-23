Затопление боевиками «ДНР» радиоактивной шахты «Юнком» квалифицировали как экоцид

Прокуратура Донецкой области квалифицировала затопление радиоактивной шахты «Юный коммунар» на территории, подконтрольной «ДНР», по признакам преступления, предусмотренного ст. 441 Уголовного кодекса (экоцид).

Об этом сообщил прокурор области Евгений Бондаренко в Facebook.

Досудебное расследование осуществляют управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры.

«Установлено, что в апреле текущего года представители псевдореспублики «ДНР» приняли решение и анонсировали прекращения откачки воды из енакиевской шахты «Юнком», которая расположена на временно оккупированной территории в поселке Бунге (бывший Юнокоммунарск). Оккупационная администрация Российской Федерации понимает, что такие действия могут повлечь экологическую катастрофу, которая будет заключаться в радиоактивном, химическом загрязнении грунтових и поверхностных вод местности и, как следствие, загрязнении экосистемы Азовского моря», - говорится в сообщении.

Таким образом, отметил Бондаренко, в действиях «ДНР» имеются признаки совершения преступления, предусмотренного ст. 441 УК. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, шахта «Юнком» была запущена в работу в 1911 году и была очень загазованной. 16 сентября 1979 года для снижения напряжений в горных массивах для повышения безопасности выработки угольных пластов был проведен подземный ядерный взрыв (объект «Кливаж»). Мощность ядерного заряда составила 0,2-0,3 Кт тротилового эквивалента. Взрыв был осуществлен в восточном крыле шахты на глубине 903 м. Спустя 23 года, в 2002-м, шахту закрыли как неперспективную и с тех пор она работала в режиме водоотлива.

В начале 2018 года «ДНР» сообщила о планах затопить шахту «Юнком», а в апреле заявили, что к концу месяца с шахты уберут все насосы для откачки воды.

Министр экологии Остап Семерак заявил, что опасается "очень плохих последствий" затопления радиоактивной шахты и призвал международное сообщество вмешаться.