На Николаевщине будут судить предпринимателей, которые запытали до смерти мужчину

В Центральный районный суд Николаева направили обвинительный акт в отношении трех предпринимателей, которые незаконно лишили свободы двух мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Под суд отдали трех предпринимателей из села Кривая Балка. В августе 2016 года они под предлогом подозрения в краже металлических деталей с арендованной ими территории предприятия незаконно лишили свободы двух жителей Николаева. Их длительное время незаконно удерживали на указанной территории, наносили им телесные повреждения различной степени тяжести и требовали признания в краже.

В результате причинения тяжких телесных повреждений один из пострадавших скончался, другой получил травмы средней степени тяжести. Злоумышленники длительное время находились в розыске.

Их действия квалифицированы по части 2 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»), части 1 статьи 122 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») и части 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве суд пересматривает дело о пытках мальчика, которому после «наказания солью» пришлось пересадить кожу на коленях.