С начала года на Николаевщине зафиксировали 32 лесных пожара – часть из них вызвана поджогами

С начала этого года на территории Николаевской области зарегистрировано 32 лесных пожара, по сравнению с 2017 годом рост на 78%.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Чаще всего огневые случаи фиксируются в Матвеевско-Баловнянском, Балабановском, Галициновском и Мешково-Погореловском лесных урочищах.

«Очагов пожара в одном лесу бывает сразу несколько, что не исключает факт умышленных поджогов», - отметили в службе спасения.

23 мая о 11:49 на линию «101» поступило сообщение о пожаре хвойной подстилки на территории Матвеевско-Баловнянского лесного урочища. Пожарные установили, что на разных участках лесного массива почти одновременно возникло два очага горения, что может свидетельствовать о возможном поджоге. Общая площадь, которую прошел огонь, составила 400 кв.м. В 12:25 пожар ликвидировали.

«Спасатели Николаевщины обращаются к жителям и гостям нашего края! Посещая лесные массивы, будьте осторожны в обращении с огнем! Воздерживайтесь от разжигания костров в неприспособленных для этого местах, особенно в сухую ветреную погоду. Не бросайте непогашенные сигареты и спички, ведь одна небольшая искра может привести к масштабному пожару. Помните, умышленное повреждение имущества, поджог – это противозаконное действие и за свои поступки придется нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Если же вы стали свидетелем пожара и не в состоянии погасить его самостоятельно – немедленно звоните по экстренному номеру 101!» - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за поджогов произошли пожары в трех лесах.