Двое жителей Николаевщины пытались украсть отбойник на отремонтированном участке трассы Н-11

В Казанковском районе Николаевской области 23 мая на автодороге Н-11 «Николаев – Днепр» полиция задержала двух местных жителей, которые пытались украсть отбойник с отремонтированного участка дороги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратились граждане, которые заметили, что двое мужчин пытаются открутить дорожный отбойник. На месте происшествия правоохранители увидели демонтированную часть барьерного ограждения и следы транспортного средства, которые вели к ближайшей лесополосе.

При осмотре прилегающей территории полицейские обнаружили мини-трактор, двух мужчин и сумку с инструментами. Выяснилось, что эти ранее судимые мужчины возрастом 25 и 31 год – жители соседнего района, которые пытались похитить металлический отбойник. Однако довести до конца задуманное они не смогли – увидев на расстоянии автомобиль полиции, они бросились наутек.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»).

Напомним, что ранее николаевец показал, как выглядит трасса Н-11.