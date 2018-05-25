В Первомайске прохожий задержал грабителя и передал его полиции

В Первомайске прохожий задержал мужчину, подозреваемого в грабеже.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Около полудня 22 мая в полицию обратился 31-летний мужчина, который сообщил, что стал жертвой преступления и нуждается в помощи.

«Он сообщил, что несколько минут знакомый, с которым он вместе отдыхал в одном из развлекательных заведений, похитил из его кармана деньги 600 гривен и начал убегать. Заметив это, мужчина бросился догонять вора и кричал о помощи. Услышав крики, неравнодушный прохожий не растерялся, помог остановить вора и остался ожидать приезда полицейских», - сообщили в ведомстве.

Задержанным оказался 35-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имеет непогашенную судимость. По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 15, части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»).

Напомним, что ранее в Николаеве грабитель похитил детскую коляску, но его задержали полицейские.