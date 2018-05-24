В Украине активно распространяется новый компьютерный вирус

В Украине особенно активно распространяется новый компьютерный вирус, который заразил почти полмиллиона устройств в 54 странах мира.

Об этом сообщила американская телекоммуникационная компания Cisco Systems.

Вредоносная программа, которую условно назвали VPNFilter, поражает сетевую аппаратуру, особенно роутеры и накопители. С помощью этой утилиты преступники не только похищают данные о сайтах, но также могут выводить из строя цифровые устройства.

Напомним, ранее СБУ предупредила о возможной масштабной кибератаке накануне финала Лиги чемпионов.