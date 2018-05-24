В Запорожской области глава райсовета во время задержания пытался уничтожить взятку и протаранил полицейский автомобиль

В четверг, 24 мая, запорожские правоохранители задержали «на горячем» председателя Веселовского райсовета в запорожской области и директора районного КП, которые требовали и получили 100 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщают в областной прокуратуре.

Эти деньги чиновники просили за оформление документов на право пользования земельным участком. Как сообщается, указанные люди передали расположенный на побережье Азовского моря детский оздоровительный лагерь на баланс КП «Райселькоммунхоз», а затем решением райсовета передавали предпринимателям земельные участки.

Директор коммунального предприятия, встречаясь с потенциальными покупателями, давал понять, что за положительное решение на сессии нужно заплатить деньги. Половину суммы потом передавали главе райсовета.

Сотрудники прокуратуры и полиции задокументировали факт получения директором КП 60 тысяч гривен (неполной суммы взятки) в служебном помещении Веселовского райсовета. Правоохранители зафиксировали распределение денег между директором КП и председателем районного совета, а после этого задержали их.

Глава Веселовского райсовета во время задержания пытался уничтожить часть денежных купюр и сбежать на личном автомобиле. Его задержали, но чиновник успел повредить машину полиции. В данный момент следственные действия на месте происшествия продолжаются.

Напомним, в Николаеве оперативники УЗЭ задержали на взятке сотрудника рыбоохранного патруля – он вместе с деньгами прыгнул в реку. Позже суд наказал чиновника штрафом в 25 тысяч гривен.