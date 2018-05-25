Полиция изъяла у жителя Николаевщины взрывчатку и 130 кустов конопли

В Новом Буге на Николаевщине полиция изъяла у 43-летнего местного жителя боеприпасы и наркотики.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские получили информацию о том, что мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, хранит у себя дома коноплю. Во время обыска правоохранители изъяли у мужчины 200 граммов тротила, одну гранату РГД-5 и запал к ней, 16 патронов калибра 5,6 мм и 9 мм, 134 растения конопли и около 300 граммов каннабиса.

На вопросы полиции злоумышленник отказывается предоставлять какие-либо ответы. Сейчас в отношении него открыли уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине у сборщика металлолома полиция изъяла 25 ножей и топорик.