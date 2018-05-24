В Николаеве судят насильника, который жестоко убил пенсионерку

В Николаеве Жовтневый районный суд приступил к рассмотрению дела 56-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве и изнасиловании 73-летней женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось в феврале этого года. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее 13 ударов ножом в область головы, туловища и конечностей женщины и «удовлетворил свою половую страсть неестественным способом». От нанесенных ран женщина скончалась на месте преступления.

21 мая суд продлил обвиняемому срок действия срок ареста на 60 суток и определил уголовное производство к судебному разбирательству. Обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что на Николаевщине будут судить предпринимателей, которые запытали до смерти мужчину.