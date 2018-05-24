Прокуратура передумала отстранять от должности главу аппарата Центрального райсуда, пойманного на взятке

Роман Мизюн В Николаеве прокуратура отозвала ходатайство об отстранении от должности главы аппарата Центрального районного суда Руслана Мизюна.

Об этом сообщают «Новости-N».

В четверг, 24 мая, в Ленинском районном суде рассматривалось ходатайство прокуратуры об отстранении подозреваемого от должности. В начале заседания прокурор Денис Стоянов заявил, что он отказывается от своего же ходатайства. В связи с этим судья Дмитрий Захарченко постановил закрыть уголовное производство по отстранению от должности.

Напомним, что руководителя аппарата Центрального районного суда Руслана Мизюна задержали 19 мая во время передачи тысячи долларов США. Сотрудник суда требовал эту сумму от жительницы Николаева за положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.

Как известно, 21 мая Ленинский районный суд не смог избрать меру пресечения руководителю аппарата Центрального райсуда Руслану Мизюну в связи с тем, что в ходатайстве прокуратуры была допущена ошибка в названии самого суда - вместо Ленинского документ направили в несуществующий «Ингульский» районный суд Николаева. 22 мая суд передал рассмотрение ходатайства об отводе судьи в Апелляционный суд Николаевской области, где должны были определить подсудность производства. Апелляционный суд до 29 мая не сможет определить, где изберут меру пресечения главе аппарата Центрального райсуда.