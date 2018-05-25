В Черкассах неизвестный ворвался в офис «Батьківщини» и убил местного депутата облсовета

В Черкассах в четверг, 24 мая, неизвестный ворвался в здание ВО «Батьківщина», где застрелил депутата Черкасского областного совета и экс-заместителя мэра города Сергея Гуру.

Об этом сообщает Главное управления Нацполиции Украины.

Около 18 часов в полицию Черкасс поступило сообщение о вооруженном нападении на помещение одного из местных всеукраинских объединений. Согласно полученному сообщению, в здание по улице Крещатик ворвался человек с пистолетом и гранатой в руках.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, злоумышленник закрылся внутри, не выдвигая никаких требований. В результате произошедшего полиция оцепила район и была введена спецоперация «Заложник». На место происшествия направили ближайшее спецподразделение КОРД из города Кропивницкий.

«Услышав звуки выстрелов в помещении, руководители операции приняли решение о проведении активных действий. Начальник полиции Черкасской предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении. Приблизившись к входной двери, где находился вооруженный преступник, он с помощью спецподразделения задержал правонарушителя», – сообщил Сергей Князев.

Также сообщается, что во время осмотра помещения полицейские обнаружили и обезвредили растяжку из боевой гранаты РГД-5.

После задержания злоумышленника направили в больницу, где он будет находиться под круглосуточным вооруженным конвоем.

«Обстоятельства, мотивы, а также то, что побудило указанного гражданина совершить данное правонарушение, мы выясним в самое короткое время. Сейчас полиция Черкасской области проводит расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство. В то же время следователи учтут фактор захвата заложников, а также дополнительный эпизод - установление «растяжки», который будет квалифицироваться как покушение на убийство сотрудников полиции», - добавил Князев.

В ВО «Батьківщина» подтвердили факт убийства депутата Черкасского облсовета Сергея Гуры.

Как пишет «Громадське», спикер полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко рассказал, что человек зашел в здание ОО «Черкасчане» на улице Крещатик 221, где также находится офис «Батьківщини».

Нападающий, по словам свидетелей, работал водителем в общественной организации «Черкасчане», сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Черкасс Зоя Вовк.

Напомним, что в ноябре 2017 года в Северодонецке убили главу фракции БПП местного городского совета, общественного деятеля Сергея Самарского.