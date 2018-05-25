Полиция задержала второго фигуранта нападения на одесского активиста Стерненко и установила личность убитого мужчины

Полиция Одесской области задержала второго фигуранта нападения на экс-лидера одесского «Правого сектора», руководителя общественной организации «Неравнодушные» Сергея Стерненка, который произошел ночью 25 мая на Фонтанской дороге.

Об этом сообщил советник главы полиции области Руслан Форостяк в Facebook.

«Полиция Одесской области установила местонахождение и задержала другого фигуранта резонансных событий на Фонтанской дороге в Одессе ночью», - говорится в сообщении.

Известно, что в результате инцидента один человек погиб на месте событий, другой получил телесные повреждения. Также пострадал сам Стерненко, его доставили в медицинское учреждение, где оказали помощь.

По словам Форостяка, пока жизни и здоровью активиста ничего не угрожает. Также полиция установила личность погибшего, которого ранил Стерненко.

«Личность погибшего установлена, подробнее о самом событии, что происходило и мотивы будут обнародованы в скором времени», - добавил Форостяк.

По данному факту открыто уголовно производство по ч. 1 ст. 122 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 («Покушение на убийство») и ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Местное издание «Таймер» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибшим оказался военнослужащий, который служил в 25-й аэромобильной бригаде.

Напомним, в ночь против 25 мая экс-лидер одесского «Правого сектора» Стерненко заявил о покушении на него со стороны двух мужчин и обнародовал видео задержания одного из них.