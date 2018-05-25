В Новой Одессе бешеный волк напал на мужчину и его собаку

В Новой Одессе 25 мая бешеный волк забежал во двор частного домовладения и напал на мужчину и его собаку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 11:00 в полицию поступило сообщение, что в жилом секторе волк нападает на домашних собак. Когда приехали сотрудники следственно-оперативной группы, хищник уже забежал во двор местного жителя. Он сначала напал на домашнюю собаку, а потом бросился и на хозяина, который пытался защитить своего любимца.

«У волка были признаки бешенства, поэтому, чтобы не подвергать опасности людей и других животных, следователь Новоодесского отдела полиции выстрелил в хищника. Раненый бешеный волк убежал. Его догнал и окончательно обезвредил местный охотник, который прибыл на помощь полицейским. На месте происшествия работают правоохранители и специалисты ветслужбы», - пояснили в полиции.

Напомним, что в селе на Ровенщине из-за бешеной лисы, которая покусала сторожевых собак, объявили карантин.