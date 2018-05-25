Главу аппарата райсуда Николаева заподозрили еще в одной взятке – адвокат подарил ему «iPhone»

Руслан Мизюн Главу аппарата Центрального районного суда Николаева подозревают в получении еще одной взятки.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Николаевской области.

Как известно, руководителя аппарата Центрального районного суда Руслана Мизюна задержали 19 мая во время передачи тысячи долларов США. Сотрудник суда требовал эту сумму от жительницы Николаева за положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.

По словам собеседника, руководитель аппарата Центрального райсуда города получил взятку от одного из адвокатов. При этом неправомерную выгоду сотруднику суда якобы вручили в виде дорогостоящего «iPhone 7 Plus».

Кроме того, источник издания добавил, что подозреваемый является родственником высокопоставленного сотрудника прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что 21 мая Ленинский районный суд не смог избрать меру пресечения Руслану Мизюну в связи с тем, что в ходатайстве прокуратуры была допущена ошибка в названии самого суда - вместо Ленинского документ направили в несуществующий «Ингульский» районный суд Николаева.

22 мая суд передал рассмотрение ходатайства об отводе судьи в Апелляционный суд Николаевской области, где должны были определить подсудность производства. Апелляционный суд до 29 мая не сможет определить, где изберут меру пресечения главе аппарата Центрального райсуда.