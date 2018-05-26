На Николаевщине продолжают промышлять мошенники, которые выдают себя за полицейских и банковских служащих

В Николаевской области за 24 мая телефонные мошенники отобрали у граждан 68 тысяч гривен и 1,5 тысячи евро.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Николаеве женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын якобы задержан за совершение ДТП, в котором пострадал гражданин, и на лечение нужно срочно заплатить. Не догадавшись проверить полученную информацию, женщина передала 1500 евро и 20 тысяч гривен незнакомцу, который ждал ее возле дома. Потом она позвонила сыну и узнала, что он находится дома и с ним все в порядке.

В Корабельном районе Николаева женщине позвонил мошенник, который представился работником банка. Он сообщил, что якобы произошел технический сбой в программе, в результате чего женщина может потерять свои сбережения. Злоумышленник заверил, что возникшую проблему можно решить прямо сейчас, но для этого нужно назвать секретные данные своей банковской карты. Через несколько минут она получила СМС о снятии с ее счета 21,4 тысячи гривен. Аналогичным образом потерял 14 тысяч гривен житель. Первомайска и 13 тысяч гривен – жительница Баштанского района.

«Полиция Николаевщины обращается ко всем гражданам! Если вам звонят неизвестные лица с неизвестных номеров, представляясь вашими родными или сотрудниками полиции, и просят или требуют перечислить средства, в любом случае не делайте этого. Сразу же позвоните родным, убедитесь, что с ними все в порядке. А если они на связь не выходят – звоните в 102», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцы за день обогатили мошенников на ₴73 тысячи за «спасение родственников от полиции».