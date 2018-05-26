«Не появлялся на заседания»: Суд закрыл дело против боксера, обвиняемого в избиении депутата Барны

Суд закрыл уголовное производство относительно Олега Буца за избиение депутата Николаевского областного совета Федора Барны из-за игнорирования последним судебных заседаний.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального райсуда Николаева.

Как известно, в Николаевском облсовете летом 2017 года подрались депутаты Федор Барна и Владимир Фроленко. В драке между депутатами Фроленко и Барной участвовал и мастер спорта по боксу Олег Буц, которого называли личным охранником Владимира Фроленко. Во время драки Буц несколько раз ощутимо и исподтишка пробил Барне по корпусу, когда тот сцепился с Фроленко. В итоге бывший боксер и пошел под суд по обвинению в хулиганстве по отношению к Барне.

«В судебном заседании защитник обвиняемого заявил ходатайство о прекращении производства по делу, поскольку потерпевший в уголовном производстве, которое является частным обвинением, повторно не является в суд, что является основанием считать, что он отказался от обвинения», – говорится в определении.

Поддержал позицию адвоката и сам обвиняемый. Прокурор также посчитал необходимым закрыть производство.

В итоге судья Оксана Мамаева учла, что потерпевший с сентября прошлого года игнорировал судебные заседания, посчитала это отказом депутата от обвинения и закрыла уголовное производство.

Напомним, что депутаты Николаевского облсовета Федор Барна и Владимир Фроленко в ходе заседания комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций ругались и нецензурно выражались в адрес друг-друга.