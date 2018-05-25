В Днепре НАБУ задержало на взятке в 15 тысяч долларов судью местного суда

Детективы Национального антикоррупционного бюро и сотрудники управления Службы безопасности в в Днепропетровской области разоблачили на взятке в 15 тысяч долларов судью местного суда.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что служитель Фемиды требовал взятку за признание потерпевшим фермерского хозяйства и за вынесение приговора, не связанных с лишением свободы, в уголовном производстве по обвинению лица в рейдерстве и подделке документов.

Также в Бюро добавляют, что в ходе обысков на работе и дома причастных к преступлению, были изъяты указанные средства.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении.

Напомним, в Киеве на взятке в $10 тысяч задержали судью и замруководителя аппарата этого же суда.