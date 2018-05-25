Скандальной экс-заместителю главы миграционной службы сообщили о подозрении в получении взятки

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшей заместительнице главы Государственной миграционной службы в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины россиянину.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Сейчас уже бывшему замглавы Государственной миграционной службы Украины года сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение)», - говорится в сообщении.

Таким образом, экс-чиновнице грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что 26 сентября 2017 года в Службу безопасности Украины по собственной инициативе обратилась Дина Пимахова с заявлением о совершении в отношении нее преступления – провокации подкупа. 1 декабря Генеральная прокуратура обвинила НАБУ в искусственном создании ситуаций для разоблачения взяточников.

Кроме того, в конце ноября сообщалось, что агента Национального антикоррупционного бюро Юрия Боярского, которого задержали по делу о коррупции в Государственной миграционной службе, могли разоблачить еще в октябре.

Указано, что Боярский 27 августа провел неформальную встречу с Пимаховой, на которой советовался по поводу получения иностранцем паспорта Украины. Чиновница, по версии НАБУ, предложила для этого «оформить» иностранцу родственников в Украине путем фальсификации тестов ДНК, чтобы получить соответствующее решение суда. Она назвала сумму, в которую могла обойтись данная процедура, а также передала список необходимых документов.

Напомним, что НАБУ рассказало о сорванной спецоперации – ведомство утверждало, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.

Напомним, что Кабинет министров Украины уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Дину Пимахову.

Ранее также сообщалось, что 24 января 2018 года детективы НАБУ провели обыск у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы, фигуранта скандала со взяткой, Дины Пимаховой.