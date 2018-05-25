На Киевщине НАБУ задержало сельского голову на взятке в 90 тысяч долларов

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили председателю сельского совета в Киевской области о подозрении в получении взятки в размере 90 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, глава сельсовета по предварительному сговору с пособником требовал и получил неправомерную выгоду в размере 90 тысяч долларов США от другого физического лица. Взятка получена за утверждение детального плана территории усадебной жилой застройки ориентировочной площадью 90 гектар в Киевской области и совершение действий для подписания соответствующего решения сельсовета.

«25 мая 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды)», - сказано в сообщении

В этот же день детективы сообщили пособнику председателя сельсовета о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по части 5 статьи 27, части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

24 мая во время обыска детективы НАБУ обнаружили и изъяли предмет неправомерной выгоды в размере 90 тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, на Николаевщине заместитель главы Воскресенского сельсовета попался на взятке в 500 долларов.