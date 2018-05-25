За 4 года за военные преступления осудили 5 процентов участников АТО

В течение 2013-2017 годов за военные преступления в Украине были осуждены 8486 военнослужащих. Это примерно 5% участников АТО.

Об этом написала в своем Facebook координатор «Медийной инициативы «За права человека», правозащитница Ольга Решетилова.

«В течение 2013-2017 годов за военные преступления (ст. 402-426-1 УК) осуждены 8486 военнослужащих. Это около 5% участников АТО (В этой инфографике еще не учтены очень популярные в военной прокуратуре 260, 263 статьи)», – написала она.

«Уточнение от Главной военной прокуратуры. Из 8486 осужденных — около 7 тыс. осуждено как СОЧ (самовольное оставление части — ПН) или за невыполнение приказа», – добавила Решетилова.

Напомним, 20 февраля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о статистике самоубийств среди военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Генштаб в свою очередь назвал лживыми данные Матиоса о самоубийствах среди военнослужащих в зоне АТО и засекретил настоящие данные